Москва, , 15:19 — REGNUM Континентальная хоккейная лига (КХЛ) определилась с кандидатами на звание лучшего новичка сезона 2021/22. Об этом 13 мая сообщает пресс-служба лиги.

На приз имени Алексея Черепанова претендуют нападающие омского «Авангарда» Арсений Грицюк, московского «Динамо» Дмитрий Рашевский и санкт-петербургского СКА Марат Хуснутдинов.

Обладатель приза определится по итогам голосования тренеров команд, принимавших участие в регулярном чемпионате КХЛ. Награду вручат во время церемонии закрытия сезона КХЛ, которая пройдёт 19 мая.

Читайте также: КХЛ назвала претендентов на приз «За верность хоккею»