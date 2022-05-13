Бишкек, , 15:18 — REGNUM До конца 2022 года в столице Киргизии планируют достроить 16 школ. Об этом стало известно в ходе заседания постоянной комиссии по социальным вопросам Бишкекского городского парламента сегодня, 13 мая.

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По словам вице-мэра Мирлана Байгончокова, это станет возможным только в том случае, если республиканский бюджет обеспечит финансирование в полном объёме — выделит все 1,5 млрд сомов (1 млрд 207 млн рублей), обещанные на строительство учебных заведений.

«220 млн сомов (177 млн рублей) столица уже получила, а до конца мая ожидается транш ещё на 650 млн сомов (523 млн рублей)», — добавил муниципальный чиновник.

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