Самара, 13 мая, 2022, 15:37 — ИА Регнум. Бывшего сотрудника исправительного учреждения осудили за мошенничество в Самарской области. Об этом 13 мая сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета по региону.

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В суде было установлено, что в январе 2021 года в Чапаевске к фигуранту уголовного дела, который на тот момент занимал должность оперуполномоченного оперативного отдела исправительного учреждения (ФКУ ИК-3 УФСИН России по Самарской области), обратился мужчина, отбывавший наказание в этом учреждении за совершение преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков, а также участие в преступном сообществе с просьбой незаконно пронести на территорию учреждения мобильные телефоны и комплектующие к ним.

В материалах дела указано, что осужденный согласился исполнить просьбу за 64 тысячи рублей, однако фактические намерения выполнить взятые на себя обязательства у него отсутствовали.

«Денежные средства были неравными частями перечислены супругой заключенного на банковскую карту, оформленную на знакомого осужденного, и в последствие поступили в распоряжение последнего. Противоправная деятельность осуждённого была пресечена сотрудниками отдела собственной безопасности УФСИН России по Самарской области», — сообщает пресс-служба.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам мошенничества.

Суд признал экс-сотрудника исправительного учреждения виновным и назначил ему наказание в виде трех лет семи месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима и штрафу в размере 256 тысяч рублей.