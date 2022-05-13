Москва, , 15:16 — REGNUM Блогер и стример Бустер (Вячеслав Леонтьев) поделился с подписчиками, что у него есть проблемы с сердцем. Об этом он написал в своём телеграм-канале 13 мая.

Бустер Скриншот YouTube

«Забыл сказать, я вчера за 25 лет своей жизни впервые узнал, что у меня порок сердца и в очередной раз пришёл к мысли, что кайфовать надо здесь и сейчас», — написал блогер. Он также призвал своих поклонников «не терять время», так как неизвестно, «сколько его у нас».

Ранее Бустер выпустил совместный трек с исполнителями Егором Кридом и Эльдаром Джараховым. Композиция называется «Самый худший трек».

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