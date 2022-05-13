Рязань, , 15:18 — REGNUM В 2022 году под посевные площади в Рязанской области планируют отвести 1,1 млн гектаров сельскохозяйственных земель, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 13 мая в пресс-службе правительства региона.

Посевные работы Александр Погожев © ИА REGNUM

Организацию и проведение посевной кампании обсудили на заседании в правительстве региона. Врио губернатора Павел Малков поручил министерству сельского хозяйства оперативно решать все возникающие у аграриев вопросы.

«Несмотря на непростые погодные условия, наши аграрии справляются очень достойно. Яровой сев проведен более, чем наполовину. Посеяны 70% зерновых культур и около половины — масличных. Важно, что в этом году в области предстоит засеять порядка 1,1 млн гектаров», — отметил руководитель региона.

Весенняя посевная станет рекордной за последние 25 лет.