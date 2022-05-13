Ростов-на-Дону, 13 мая, 2022, 15:16 — ИА Регнум. В Ростове-на-Дону последний школьный звонок для 14 тысяч выпускников 9-х и 11-х классов будет дан 25 мая. Об этом сегодня, 13 мая, в своём телеграм-канале сообщил сити-менеджер донской столицы Алексей Логвиненко.

Последний звонок

«В этом году последний звонок прозвенит для почти 10 тысяч выпускников-девятиклассников и для более 4 тысяч выпускников 11-х классов», — написал он.

Торжественные мероприятия планируется провести во всех 102 школах Ростова-на-Дону.