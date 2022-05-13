Балыкчи, Киргизия, 13 мая, 2022, 15:16 — ИА Регнум. Президент Киргизии Садыр Жапаров подписал указ «Об обеспечении права жителей населенных пунктов Иссык-Кульской области на доступ к пляжным зонам». Об этом сообщает пресс-служба главы государства сегодня, 13 мая.

(сс) john panfilov Пляж озера Иссык-Куль

С 1 июля населению Иссык-Кульской области в курортно-рекреационной зоне озера разрешат пользоваться всеми пляжами, в том числе на территориях санаториев, пансионатов, домов отдыха, коттеджных посёлков независимо от форм собственности;

В президентской администрации утверждают, что сделано это для «защиты экономических и социальных интересов жителей населенных пунктов Иссык-Кульской области, а также предотвращения возможных негативных последствий».

Глава государства приказал демонтировать все заборы и другие ограждения в пляжных зонах озера Иссык-Куль, которые не предусматривают распашные калитки и препятствуют свободному доступу к ним граждан.

Также руководителей санаториев, пансионатов, домов отдыха и коттеджных посёлков оборудовать пляжную зону биотуалетами.

Отказавшихся выполнять эти требования будут наказывать расторжением договоров аренды земельных участков в курортно-рекреационной зоне на побережье озера Иссык-Куль.

Отметим, что как демонстрирует практика, свободный доступ посторонних лиц на территорию санаториев и пансионатов приводит к росту количества случаев краж, грабежей и хулиганства, что крайне негативно сказывается на привлекательности таких курортов.