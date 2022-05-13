Махачкала, , 15:15 — REGNUM В Дагестане будет проведен международный межрелигиозный молодежный форум. Его открытие запланировано на 17 мая. В 2022 году форум соберется уже в девятый раз, сообщили в дагестанском гуманитарном институте. В числе участников мероприятия молодежь из ряда субъектов РФ и стран ближайшего зарубежья.

Религиозная литература

Форум будет проходить в течение недели на базе детского оздоровительного лагеря «Огонек» в Кайтагском районе. В числе приглашенных гостей известные политики и представители общественных организаций, эксперты, богословы.

Участникам форума предстоит обсудить вопросы профилактики и противодействия идеологии терроризма. В программе тематические семинары и круглые столы, спортивные состязания, конкурсы, акции, тренинги и интеллектуальные игры.