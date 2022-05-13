Москва, , 15:15 — REGNUM Сегодняшняя ситуация, драйвером обострения которой выступил текущий энергетический кризис, провоцирует обострение ряда глобальных проблем, заявил корреспонденту ИА REGNUM доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г. В. Плеханова Олег Чередниченко.

Добыча газа Gazprom.ru

«Одной из проблем выступает риск ограничения поставок продуктов питания, а для наиболее бедных стран эта ситуация может трансформироваться в перспективу голода.

И вопрос здесь состоит не только в том, что текущая обстановка спровоцировала беспрецедентный рост цен, затронувший практически все экономики мира, включая США и ведущие страны Европы.

Санкционное давление в значительной степени ограничило поставки минеральных удобрений ведущего экспортера — России.

А это — серьезнейший удар по сельхозпроизводителям, что, в свою очередь, и выступает катализатором дефицита в производстве продуктов», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, в результате антироссийских санкций энергетический кризис будет только усиливаться, считает заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

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