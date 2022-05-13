Париж, , 15:13 — REGNUM Ответ на возможный продовольственный кризис из-за ситуации на Украине нужно искать коллективно. Об этом президент Франции Эммануэль Макрон заявил 13 мая перед переговорами с президентом Аргентины.

Эммануэль Макрон Kremlin.ru

Он отметил, что обсудит с аргентинским коллегой Альберто Фернандесом кризис на Украине и его последствия. Для продовольственного рынка ситуация грозит серьёзными проблемами.

«Мы должны коллективно ответить на последствия… для продовольственного рынка в виду риска серьёзного продовольственного кризиса, особенно в Северной Африке и на Ближнем Востоке», — сказал Макрон.

Как сообщало ИА REGNUM, заместитель председатель Совбеза России Дмитрий Медведев ранее предупредил о том, что из-за антироссийских санкций в мире подорожает ископаемое топливо, а некоторые страны столкнутся с угрозой голода.

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