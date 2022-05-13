Кишинёв, 13 мая, 2022, 15:12 — ИА Регнум. Правительство Молдавии должно срочно искать способ договориться о снижении цен на российский газ. Об этом 13 мая заявил в своём телеграм-канале экс-президент республики, глава Молдавско-российского делового союза (МРДС) Игорь Додон.

Dodon.md Додон

Он отметил, что эксперты в Европе прогнозируют рост цен на голубое топливо до $3,5 тыс. за тысячу кубометров. Пока не случилось катастрофы экс-президент призвал власти договариваться с Россией.

«Вместо того чтобы бороться с георгиевской ленточкой и атаковать политических оппонентов, власть должна срочно отправиться в Москву и договориться о новом контракте», — написал экс-президент.

Додон призвал руководство страны сделать что-то хорошее для населения, которое поддержало действующую власть на выборах. Он отметил, что интересы страны должны быть приоритетом для политиков.

Напомним, прозападное правительство сформировалось в Молдавии летом 2021 года. Осенью закончился срок действия контракта на поставку газа из России. По новым условиям цена на топливо стала плавающей и зависит от цен на европейских рынках. В мае 2022 года Молдавия приобретает газ по $910 за тысячу кубометров, вместо $140, как было прежде.