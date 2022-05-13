Бишкек, 13 мая, 2022, 15:10 — ИА Регнум. На рынках столицы Киргизии торгуют просроченной продукцией в больших количествах. Об этом заявила врач центра госсанэпиднадзора Бишкека Кундуз Есенгулова на брифинге сегодня, 13 мая.

Иван Шилов ИА REGNUM Просроченная продукция

По её словам, после произошедших недавно случаев массового отравления ведомство провело внеплановые проверки на четырёх крупных столичных базарах.

«Мы проверили кондитерские изделия на соответствие требованиям технических регламентов и условия их хранения, а также есть ли сопроводительные документы на них и маркировка. В итоге выяснилось, что на всех рынках имеется просроченная продукция в большом ассортименте и количестве», — отметила она.

Представитель госсанэпиднадзора сообщила, что по итогам проверок составили 23 протокола и наложили на руководство рынков и владельцев торговых точек штрафов на 325 тысяч сомов (261 тысячу рублей).

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