Москва, 13 мая 2022, 15:07 — REGNUM Ряд стран Европы переходят с экономических и дипломатических инструментов решения проблемы энергетической безопасности на политические, заявил корреспонденту ИА REGNUM доцент кафедры финансов устойчивого развития РЭУ им. Г. В. Плеханова Аяз Алиев.
Как сообщало, Австрия заберет у «Газпрома» газохранилище в Зальцбурге, если компания не заполнит его, заявил в интервью Kronen Zeitung канцлер Австрии Карл Нехаммер.
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