Москва, 13 мая, 2022, 15:07 — ИА Регнум. Ряд стран Европы переходят с экономических и дипломатических инструментов решения проблемы энергетической безопасности на политические, заявил корреспонденту ИА REGNUM доцент кафедры финансов устойчивого развития РЭУ им. Г. В. Плеханова Аяз Алиев.

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«Намерение Австрии конфисковать хранилище, скорее всего, инструмент давления, нежели реальное решение.

Таким образом, Австрия показывает, что есть другие поставщики, которые могут запомнить хранилища газом.

Австрия пытается всячески диверсифицировать источники поставок энергоресурсов», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало, Австрия заберет у «Газпрома» газохранилище в Зальцбурге, если компания не заполнит его, заявил в интервью Kronen Zeitung канцлер Австрии Карл Нехаммер.

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