* талибы — запрещённая в России организация

Герат, Афганистан, 13 мая, 2022, 15:05 — ИА Регнум. Когда талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) взяли под свой контроль Афганистан, для женщин в Герате настали тяжёлые времена. За последние две недели талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) неоднократно вводили ограничения в отношении женщин и девочек в провинции.

(сс) ArmyAmber Афганистан

Так, радикалы в Герате запретили женщинам гулять и заниматься спортом в единственном парке, который был им ещё доступен. Часть гератского парка «Тараки» была безопасным местом для женщин, где они могли гулять и заниматься спортом. Многие женщины в Герате с утра тренировались в парке под открытым небом и вдали от взоров мужчин, но теперь женщинам больше не разрешается туда ходить.

Фатима Резаи, жительница Герата, проживающая недалеко от парка «Тараки», рассказала газете «8 Собх» о том, как талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) объявили им, что впредь они не имеют права появляться в парке. По словам Резаи, талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) грубо с ними обращались и отправили домой.

«Раньше мы с мамой ходили в парк «Тараки» утром на зарядку, но несколько дней назад, когда мы пытались войти в парк, там были вооруженные талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и не пустили нас, — рассказала она. — Нам очень грубо сказали, чтобы мы сюда больше не приходили, и это место навсегда закрыто для женщин».

Некоторые жительницы Герата говорят, что этот парк был единственным безопасным местом для женщин вдали от посторонних глаз. В прошлом в некоторых местах Герата, включая парк «Гавхаршад-Бегим», известный в народе как «Женский сад», «Тахте-Сафар» и парк «Тараки», женщины занимались спортом, но теперь талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) запретили это.

Закрытие семейных залов ресторанов

Кроме того, в качестве нового шага талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) предупредили все рестораны в Герате, что ни одно заведение не может обслуживать мужчин и женщин в одном зале. Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) заявили, что рестораны должны быть разделены на мужские и женские залы, и что мужчины и женщины не имеют права сидеть за одним столом в ресторанах.

Местные источники сообщили газете «8 Собх», что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) патрулировали некоторые рестораны Герата, чтобы помешать мужчинам и женщинам вместе посещать их. Источник, не пожелавший назвать свое имя, добавил, что в некоторых ресторанах радикалы практически назначили представителя, чтобы контролировать посещение.

«Я не понимаю, как талибам (организация, деятельность которой запрещена в РФ) мешает семейное посещение ресторана, — сказал источник. — В эти рестораны чаще всего приходили семьи с детьми, но сейчас их туда не пускают. Это создало проблемы для владельцев ресторанов в эти трудные времена и уменьшило их доходы».

Как правило, залы для мужчин и залы для семей во всех ресторанах Герата разделены, так что ни один посторонний человек не может войти в семейную часть.

Жительница Герата Сохейла Азими заявила, что это всего лишь очередное ограничение талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) для женщин. Азими подчеркнула, что ограничения радикалов направлены только на женщин, они просто хотят держать их дома, в четырех стенах.

«Раньше я часто обедала с семьёй в ресторане, но теперь талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) не позволяют нам выйти из дома с семьёй хотя бы на час, и отнимают у нас радость и развлечения», — пояснила она.

Воспрепятствование женскому спорту

В Герате раньше было более 100 спортивных клубов и залов для женщин, в том числе для женщин с ограниченными возможностями; но сейчас от них остались только названия. С первых дней своего правления отдел физкультуры талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) объявил, что девушки больше не смогут заниматься спортом. Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) настаивали на том, что девочки не должны посещать спортивные залы. В результате одни спортсменки оказались запертыми в домах, а другие покинули страну.

Мадина (псевдоним), спортсменка из провинции Герат, рассказала, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) потребовали от тренеров не пускать девушек на тренировки. Мадина, которая сейчас покинула Афганистан, сообщила газете «8 Собх», что их единственная надеждой и радостью в Афганистане был спорт, которого теперь женщин лишили.

«Мы усердно тренировались, чтобы завоевать медали и честь нашей стране, — сказала она. — Мы боролись со всеми проблемами и ограничениями и нашли свой путь к спортивным площадкам. В итоге, талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) забрали у нас всё».

С усилением ограничений для женщин, особенно в Герате, присутствие женщин на улицах города резко сократилось. Сейчас перед женщинами и девочками в Герате стоят серьёзные проблемы, включая запрет на посещение ресторанов и парков, принуждение к ношению хиджаба, запрет на занятия спортом вне дома и запрет на учебу в школах после шестого класса. В последние несколько дней появились сообщения о том, что женщинам в Герате не выдают водительские права, но талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) отрицают это. Должностные лица департамента дорожного движения Герата сообщили, что нескольким женщинам, которые закончили курсы при предыдущем правительстве, были выданы водительские удостоверения.