Симферополь, 13 мая, 2022, 15:04 — ИА Регнум. Сев риса полностью завершён хозяйствами Республики Крым, сообщили в пресс-службе регионального Минсельхоза.

Александр Полегенько ИА REGNUM Северо-Крымский канал

«Под урожай 2022 года рис посеян на площади более 675 гектаров. Рисоводством после восстановления водоподачи в Северо-Крымский канал в этом году начали заниматься семь предприятий республики. В Красноперекопском районе засеяна площадь 277 га, в Нижнегорском — 13,2 га, в Раздольненском — 385 га», — уточнила врио главы Минсельхоза Крыма Алиме Зарединова.

Сегодня все рисовые чеки залиты водой, как того требует технология выращивания риса. Наибольшие площади под рис в этом году отдали в Красноперекопском районе. В 2023 году посевные площади этой культуры планируют расширить до 4,5 тысячи гектаров.

Отметим, что до 2014 года в Крыму рис выращивали 38 хозяйств, на 13,5 тыс. га, валовый сбор составлял 80-100 тыс. тонн. После начала водной блокады Крыма выращивание этой культуры стало фактически невозможным, возобновили возделывание риса в 2022 году, после восстановления подачи воды по Северо-Крымскому каналу.