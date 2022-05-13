Париж, , 15:03 — REGNUM Глава правительства Франции Жан Кастекс собрал всех своих министров на последний прием перед перестановками, передает BFM TV.

Премьер-министр Франции Жан Кастекс Florian DAVID

«Мы столкнулись с множеством трудностей, но мы справились с поставленной задачей и боролись», — заявил Жан Кастекс, который сказал, что был «счастлив» возглавить правительство.

«Никогда не забывайте, что мы всего лишь слуги! Политическое действие — это коллективное действие. Амбиции законны, но они действительны только в том случае, если они служат коллективу», — заключил глава правительства Франции.

Напомним, глава правительства Франции и кабинет министров уйдут в отставку. Президент Франции после переизбрания назначит нового главу правительства и министров.