Тбилиси, , 15:02 — REGNUM Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили пообещал грузинскому народу долгосрочный мир с Россией. Он заверил, что «второй фронт» против России его страна открывать не намерена.

Ираклий Гарибашвили Ahlibeyt.ge

«Мы даём гарантию нашему населению, что мир будет долгосрочным. Никакого второго фронта, никакой войны в стране не будет, наоборот, будет развитие, строительство и мир», — цитирует слова Гарибашвили РИА Новости.

По его словам, Тбилиси не будет поддаваться провокациям оппозиции, которая желает внести деструктивность.

Ранее руководство Грузии заявило, что не присоединиться к антироссийским санкциям.