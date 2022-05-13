Кишинёв, 13 мая, 2022, 15:02 — ИА Регнум. Европейские эксперты прогнозируют рост стоимости природного газа будущей зимой до $3,5 тыс. за тысячу кубометров. Это грозит негативными последствиями для Молдавии, заявил 13 мая в своём телеграм-канале экс-президент республики, глава Молдавско-российского делового союза (МРДС) Игорь Додон.

Dodon.md Игорь Додон

«Если спотовая цена на газ утроится, будущей зимой нас ждёт настоящая социальная и экономическая катастрофа», — написал Додон.

Он отметил, что уже при текущих ценах на газ населению Молдавии приходится отдавать «последние деньги», а товары в стране дорожают. Экс-президент напомнил, что представители действующего руководства республики говорили, что «сани нужно готовить летом». Додон призвал власти начать беспокоиться о зиме уже сейчас.

Стоит отметить, что Газпром поставляет Молдавии голубое топливо в мае по $910 за тысячу кубометров. Цена на газ для республики стала плавающей и зависит от цен на европейских рынках с осени 2021 года. До этого действовала стабильная цена около $140 за тысячу кубометров.