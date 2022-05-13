Калужская область, 13 мая 2022, 15:18 — REGNUM 120 тонн гуманитарной помощи от Союза машиностроителей России в рамках акции «Всегда рядом» получат беженцы из ДНР, ЛНР, Украины, приехавшие в Калужскую и Брянскую области, сообщили 13 мая корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Калужской области.

120 тонн гуманитарной помощи от Союза машиностроителей России получат беженцы из ДНР, ЛНР, Украины
120 тонн гуманитарной помощи от Союза машиностроителей России получат беженцы из ДНР, ЛНР, Украины
Пресс-служба правительства Калужской области

Шесть грузовых машин привезли продукты питания и средства первой необходимости для проживающих в пунктах временного размещения. Гуманитарный груз сопровождали первый заместитель председателя Союза машиностроителей России, председатель комитета Государственной думы Российской Федерации по промышленности и торговле Владимир Гутенев и член бюро ассоциации «Лига содействия оборонным предприятиям», председатель Совета директоров ООО «СоюзИнфоТех» Виктор Дроздов.

«Калужская область, куда прибыло почти 2,5 тысячи беженцев, незамедлительно начнёт передачу гуманитарной помощи в пункты временного содержания, где находятся жители ДНР и ЛНР — дети, женщины, пожилые люди», — отметил губернатор Владислав Шапша.

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