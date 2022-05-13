Калужская область, , 15:18 — REGNUM 120 тонн гуманитарной помощи от Союза машиностроителей России в рамках акции «Всегда рядом» получат беженцы из ДНР, ЛНР, Украины, приехавшие в Калужскую и Брянскую области, сообщили 13 мая корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Калужской области.

120 тонн гуманитарной помощи от Союза машиностроителей России получат беженцы из ДНР, ЛНР, Украины Пресс-служба правительства Калужской области

Шесть грузовых машин привезли продукты питания и средства первой необходимости для проживающих в пунктах временного размещения. Гуманитарный груз сопровождали первый заместитель председателя Союза машиностроителей России, председатель комитета Государственной думы Российской Федерации по промышленности и торговле Владимир Гутенев и член бюро ассоциации «Лига содействия оборонным предприятиям», председатель Совета директоров ООО «СоюзИнфоТех» Виктор Дроздов.

«Калужская область, куда прибыло почти 2,5 тысячи беженцев, незамедлительно начнёт передачу гуманитарной помощи в пункты временного содержания, где находятся жители ДНР и ЛНР — дети, женщины, пожилые люди», — отметил губернатор Владислав Шапша.

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