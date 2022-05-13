Москва, 13 мая, 2022, 15:00 — ИА Регнум.

РКК Российский Красный Крест

Российский Красный Крест (РКК) получил финансовую поддержку от Международного Комитета Красного Креста и Международной Федерации Обществ Красного Креста и Красного Полумесяца. Средства пойдут не только на гуманитарную поддержку, но и на финансовые выплаты беженцам и переселенцам из Украины и Донбасса.

Российскому Красному Кресту была оказана международная поддержка в связи с украинским кризисом. Так, Международная Федерация Обществ Красного Креста и Красного Полумесяца (МФОККиКП) и Международный Комитет Красного Креста (МККК) выделили 3 миллиона швейцарских франков на помощь переселенцам и беженцам. Это составило порядка254 108 686,75 рублей.

«В нашей работе мы не одиноки. Нам помогают не только волонтеры, благотворительные фонды и бизнес, но и коллеги по Международному Движению Красного Креста и Красного Полумесяца , — рассказал председатель организации Павел Савчук , — МККК и МФОККиКП уже поддерживают нас, в том числе финансово. На выделяемые средства мы, в частности закупаем продуктовые и аптечные ваучеры для нуждающихся. А скоро на выделенные МККК средства — более 70 миллионов рублей — мы начнем оказывать прямую материальную помощь людям. Начнем с 4 регионов: Воронежской, Курской, Белгородской и Ростовской областей ».

Деньги получат пенсионеры, беременные женщины, семьи с лицами с ограниченными возможностями здоровья, одинокие родители с детьми до 18 лет, а также многодетные семьи с тремя и более несовершеннолетними детьми. Кроме того, в Белгородской и Курской областях средства получат женщины с детьми до 3 лет. Для получения помощи необходимо предъявить документ, удостоверяющий личность, иммиграционную карту и бумаги, подтверждающие принадлежность к льготной категории: пенсионное удостоверение, справка о беременности, свидетельство о рождении ребенка, справка об инвалидности, свидетельство о смерти супруга или свидетельство о разводе.

Оставшаяся сумма из выделенных МККК средств будет направлена на укрепление потенциала региональных отделений в субъектах, которые активнее всего принимают беженцев и переселенцев. В частности, средства пойдут на закупку техники, функционирование горячей линии, машины для транспортировки грузов и многое другое.

«Это позволит повысить эффективность работы региональных отделений Российского Красного Креста. Таким образом, наши специалисты смогут оперативнее и качественнее закрывать потребности беженцев и переселенцев, прибывших в Россию» , — уточнил Павел Савчук.

Международная Федерация Обществ Красного Креста и Красного Полумесяца выделила Российскому Красному Кресту 1 700 000 швейцарских франков (порядка133 589 419,92 рублей). На них будут закуплены порядка 18 тысяч аптечных и 10 тысяч продуктовых ваучеров сети магазинов «Пятерочка. Номинал продуктовых ваучеров составит 5 тысяч рублей. Ими смогут воспользоваться семьи с детьми до 3 лет и детьми с ограниченными возможностями здоровья до 18 лет. А аптечные ваучеры номиналом в 1 тысячу рублей будут выданы семьям с детьми до 3 лет и детьми с ограниченными возможностями здоровья до 18 лет, а также пенсионерам старше 60 лет.

Кроме того, лидеры 21 Национального Общества Красного Креста и Красного Полумесяца Португалии, Польши, Хорватии, Италии, Испании, Германии, Турции, Египта, Франции, Норвегии, Дании, Филиппин, Финляндии, Ирана, Швеции, Швейцарии, Австрии, Болгарии, Великобритании, Венесуэлы и США выразили солидарность и поддержку деятельности Российского Красного Креста в условиях украинского кризиса.

C целью оказания всесторонней поддержки граждан, прибывших на территорию Российской Федерации, сформирован волонтерский штаб #МЫВМЕСТЕ. Помощь переселенцам и беженцам осуществляют волонтеры штаба #МЫВМЕСТЕ, ресурсные добровольческие центры, Всероссийский студенческий корпус спасателей, Общероссийский народный фронт (ОНФ), «Молодежка ОНФ», Ассоциация волонтерских центров (АВЦ), представители Российского Красного Креста, РСО, ВОД «Волонтеры-медики» и другие добровольческие объединения. Волонтерский корпус #МЫВМЕСТЕ работает круглосуточно и координирует работу по сбору и распределению гуманитарной помощи, встрече беженцев и переселенцев из Донбасса и Украины, организации условий проживания и психологической поддержки. В большинстве регионов мониторинг потребностей переселенцев и беженцев осуществляется на постоянной основе в координации с региональными властями и штабами #МЫВМЕСТЕ.

Гуманитарная помощь оказывается в координации с администрациями регионов, Международной Федерацией Обществ Красного Креста и Красного Полумесяца (МФОККиКП) и Международным Комитетом Красного Креста (МККК).