Бишкек, 13 мая, 2022, 15:00 — ИА Регнум. Первомайский районный суд киргизской столицы рассмотрел уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере, возбужденное против члена ЦИК Киргизии Акылбека Эшимова, передают местные СМИ.

Суд

Эшимова обвиняли в том, что он вступил в сговор с лидером одной из местных партий и получил от него $550 тысяч (36,2 млн рублей), пообещав включить политика в первую пятерку кандидатов в депутаты на парламентских выборах.

По версии следствия, после того, как член центризбиркома не выполнил обещанного, он вернул своему «протеже» только $300 тысяч (19,7 млн рублей), а остальные $250 тысяч (16,5 млн рублей) присвоил.

В итоге суд признал Акылбека Эшимова невиновным и оправдал его с формулировкой «за отсутствием в действиях подсудимого состава преступления».

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