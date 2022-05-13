Уфа, , 15:08 — REGNUM Представительство Башкирии планируют открыть в Китае. Об этом 13 мая сообщил премьер-министр правительства республики Андрей Назаров в своем Telegram-канале.

Китай Иван Шилов © ИА REGNUM

Он сообщил, что в Уфе прошло совещание с руководителем общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Александром Калининым.

Калинин призвал предпринимателей не закрываться от мира и предложил руководству Башкирии в помощь федеральные ресурсы «Опоры России» в части налаживания сотрудничества с Китаем.

«Мы планируем открыть там представительство для усиления нашей экономики. Бизнес-омбудсмен республики Флюр Асадуллин станет торговым представителем Башкирии в Китае. Сейчас идет процесс оформления всех необходимых документов», — сообщил Назаров.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии для поддержки предпринимательства был принят антикризисный пакет мер на 55 млрд рублей.