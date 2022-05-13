Молдавия, , 14:59 — REGNUM В результате инфляции в Молдавии увеличилась цена природного газа и потому жителей страны ждет увеличение тарифов на голубое топливо. Об этом 13 мая заявил на брифинге глава молдавского Национального банка Октавиан Армашу.

Газ за рубли Дарья Антонова © ИА REGNUM

«На конец апреля прирост цены газа за год составил 350,6%. Как мы видим, в последние месяцы стоимость газа выросла еще сильнее, что потребует дальнейшей корректировки тарифов и придаст дополнительный импульс инфляционным процессам», — сказал он.

При этом Армашу предположил, что молдавские власти предложат для населения льготные тарифы на газ, как это было сделано в период с ноября 2021 года по апрель 2022 года.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава молдавского Национального банка Октавиан Армашу заявил, что высокие темпы инфляции, которые наблюдаются в Молдавии, могут стать еще выше, но при правильном поведении населения страны, ситуацию можно исправить.