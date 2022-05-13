Молдавия, 13 мая, 2022, 14:59 — ИА Регнум. В результате инфляции в Молдавии увеличилась цена природного газа и потому жителей страны ждет увеличение тарифов на голубое топливо. Об этом 13 мая заявил на брифинге глава молдавского Национального банка Октавиан Армашу.

Дарья Антонова ИА REGNUM Газ за рубли

«На конец апреля прирост цены газа за год составил 350,6%. Как мы видим, в последние месяцы стоимость газа выросла еще сильнее, что потребует дальнейшей корректировки тарифов и придаст дополнительный импульс инфляционным процессам», — сказал он.

При этом Армашу предположил, что молдавские власти предложат для населения льготные тарифы на газ, как это было сделано в период с ноября 2021 года по апрель 2022 года.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава молдавского Национального банка Октавиан Армашу заявил, что высокие темпы инфляции, которые наблюдаются в Молдавии, могут стать еще выше, но при правильном поведении населения страны, ситуацию можно исправить.