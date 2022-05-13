Черкесск, 13 мая, 2022, 14:59 — ИА Регнум. Национальная служба санитарной авиации до конца мая 2022 года начнет работу еще в пяти субъектах России. Среди них три республики Северного Кавказа: Карачаево-Черкесия, Кабардино-Балкария и Северная Осетия. Благодаря оперативности санавиации станет возможным оказание помощи пациентам с тяжелыми заболеваниям, требующими срочной помощи врачей, сообщили в пресс-службе госкорпорации «Ростех», в ведении которой находится служба санавиации РФ.

Http://minzdrav.permkrai.ru Вертолёт службы санавиации

В компании отметили, что в 2021 году вертолеты санитарной авиации выполнили порядка пяти тысяч вылетов. Помощь была оказана более шести тысячам пациентов, в том числе 281 младенцу и 687 детям в возрасте от года до семи лет.

Мобильность санитарных вертолетов помогает спасти в первую очередь граждан с инсультами и инфарктами, пострадавших в ДТП и получивших тяжелые травмы, беременных и новорожденных.

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