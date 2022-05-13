Бишкек, 13 мая, 2022, 14:58 — ИА Регнум. Более 169 млн сомов (136 млн рублей) предоставит Министерство финансов Киргизии на приобретение машин «скорой помощи» за счет остатков бюджетных средств на начало 2022 года. Об этом сообщает пресс-служба правительства сегодня, 13 мая.

Скорая

Отмечается, что эти деньги выделяются Министерству здравоохранения в соответствии с постановлением кабинета министров республики об использовании штрафов «Безопасного города».

ИА REGNUM напоминает, что проект «Безопасный город» стартовал в Киргизии 4 марта 2019 года. Сейчас камерами видеофиксации нарушений ПДД оснащены 38 перекрестков в киргизской столице и 52 перекрестка в её пригородах.

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