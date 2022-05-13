Душанбе, 13 мая 2022, 15:04 — REGNUM Сегодня экономики стран СНГ являются интегрированной частью мировой экономической системы, сохраняющаяся геополитическая напряженность и санкционное противостояние создают риски нарушения стабильного функционирования национальных экономик, нарушения логистических цепочек поставок, сокращения рабочих мест и, как следствие, возникновения предпосылок для социальной напряженности.
Об этом заявил глава МИД Узбекистана Владимир Норов, который находится в Душанбе для участия в СМИД СНГ.
По его словам, необходим взвешенный и скоординированный подход для обеспечения макроэкономической стабильности, продовольственной безопасности, а также выстраивание эффективных форматов реагирования на кризисные явления.
Он поблагодарил «партнеров за активное участие в состоявшейся в прошлом месяце в Ташкенте международной промышленной выставке «Иннопром. Центральная Азия», в которой были представлены более 700 компаний и бизнес-делегаций, а также более 10 тысяч посетителей».