Душанбе, , 15:04 — REGNUM Сегодня экономики стран СНГ являются интегрированной частью мировой экономической системы, сохраняющаяся геополитическая напряженность и санкционное противостояние создают риски нарушения стабильного функционирования национальных экономик, нарушения логистических цепочек поставок, сокращения рабочих мест и, как следствие, возникновения предпосылок для социальной напряженности.

Об этом заявил глава МИД Узбекистана Владимир Норов, который находится в Душанбе для участия в СМИД СНГ.

По его словам, необходим взвешенный и скоординированный подход для обеспечения макроэкономической стабильности, продовольственной безопасности, а также выстраивание эффективных форматов реагирования на кризисные явления.

«Необходимо продолжить работу по использованию потенциала Договора о зоне свободной торговли, скорейшему выходу на подписание соглашения о свободной торговле услугами, устранению остающихся барьеров на пути движения товаров и услуг, цифровизации взаимной торговли, совершенствованию транспортно-транзитных коммуникаций, поддержке взаимных инвестиций и кооперационных связей между предприятиями и регионами», — подчеркнул Норов.

Он поблагодарил «партнеров за активное участие в состоявшейся в прошлом месяце в Ташкенте международной промышленной выставке «Иннопром. Центральная Азия», в которой были представлены более 700 компаний и бизнес-делегаций, а также более 10 тысяч посетителей».

«Вместе с этим, призываем партнеров поддержать проведение в текущем году в Ташкенте инициированных президентом Республики Узбекистан форумов по промышленной кооперации и межрегиональному сотрудничеству СНГ, которые призваны способствовать дальнейшему расширению взаимных торговых, деловых и производственных связей», — сказал глава МИД Узбекистана.