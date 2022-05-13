Ташкент, , 14:57 — REGNUM Мы наблюдаем снижение внимания международного сообщества к ситуации в Афганистане, обстановка там остается сложной, из-за острого экономического кризиса и тяжелой гуманитарной ситуации, сохраняются вызовы региональной безопасности и стабильности.

Афганистан Иван Шилов © ИА REGNUM

Об этом заявил глава МИД Узбекистана Владимир Норов, который находится в Душанбе для участия в СМИД СНГ.

«Считаем, что международное сообщество должно нести ответственность за настоящее и будущее этой страны и принять конкретные меры, направленные на продолжение содействия в решении наиболее острых социальных проблем Афганистана», — сказал Норов.

Он отметил, что накануне священного праздника Рамадан в Афганистан направлен очередной поезд гуманитарной помощи Узбекистана, состоящий из 58 вагонов с продовольствием, лекарствами и одеждой в объёме более 4 тысяч тонн.