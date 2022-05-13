Симферополь, , 14:56 — REGNUM Государственности Украины в том нацистском виде, в котором она существовала, больше нет, нужно будет организовывать её новую государственность. Об этом заявил спикер Государственного Совета Республики Крым Владимир Константинов в эфире «Соловьев Live».

Владимир Константинов Crimea.gov.ru

«Банкротство Украины состоит в её скатывании к откровенному нацизму, русофобии как проявлению нацизма. И мы не можем, не могли с этим мириться. Восстанавливать Украину в таком виде нет никакого смысла, никогда она не будет восстановлена. Я абсолютно убежден, что той государственности больше не будет, будет нечто новое», — заявил Константинов.

Глава крымского Госсовета отметил, что на Украине нужно будет создавать новую государственность, какой она будет — должны решить регионы.

«Захотят они быть в каком-то образовании — это одна история. Захотят быть самостоятельными — уже у Украины нет Донбасса, Луганска, Крыма. Если не будет Херсона, Запорожья – мало что поменяется, потому что основное русофобское начало, корень всего этого гноя сосредоточен на западной Украине», — сказал Константинов.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, Владимир Константинов в числе гарантий безопасности назвал создание российских военных баз на освобождённых территориях Украины.