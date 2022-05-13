Москва, , 14:55 — REGNUM Совет Всемирной федерации регби (World Rugby) отклонил апелляцию Федерации регби России (ФРР) и отказался восстанавливать её членство. Об этом 13 мая сообщил журналистам заместитель председателя высшего совета ФРР Кирилл Яшенков.

Регби guisdesouza

«К сожалению, наши доводы не были услышаны, при том, что были вопросы о восстановлении членства и участия наших команд в турнирах», — сказал Яшенков.

Он отметил, что в кулуарах многие говорили, что будут голосовать за восстановление ФРР, но большинство в итоге были против. По его словам, возможно, была какая-то кабинетная работа.

Яшенков добавил, что ФРР проведёт консультации с Минспортом РФ и определится с дальнейшей позицией.

Напомним, 1 марта исполком World Rugby временно отстранил российскую и белорусскую сборные от участия в соревнованиях. Также было приостановлено членство ФРР в международной организации.

Читайте ранее в этом сюжете: World Rugby рассмотрит апелляцию на отстранение российских регбистов