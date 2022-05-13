World Rugby отклонил апелляцию на отстранение российских регбистов
Москва, 13 мая, 2022, 14:55 — ИА Регнум. Совет Всемирной федерации регби (World Rugby) отклонил апелляцию Федерации регби России (ФРР) и отказался восстанавливать её членство. Об этом 13 мая сообщил журналистам заместитель председателя высшего совета ФРР Кирилл Яшенков.
«К сожалению, наши доводы не были услышаны, при том, что были вопросы о восстановлении членства и участия наших команд в турнирах», — сказал Яшенков.
Он отметил, что в кулуарах многие говорили, что будут голосовать за восстановление ФРР, но большинство в итоге были против. По его словам, возможно, была какая-то кабинетная работа.
Яшенков добавил, что ФРР проведёт консультации с Минспортом РФ и определится с дальнейшей позицией.
Напомним, 1 марта исполком World Rugby временно отстранил российскую и белорусскую сборные от участия в соревнованиях. Также было приостановлено членство ФРР в международной организации.