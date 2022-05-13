Лондон, , 14:54 — REGNUM Власти Великобритании внесли в санкционный список бывшую жену президента России Владимира Путина Людмилу Очеретную. Об этом 13 мая сообщается на сайте МИД Британии.

Санкции Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Бывшая первая леди России, по мнению Лондона, либо связана, либо сама является лицом, вовлеченным в ситуацию на Украине. Санкции предполагают заморозку активов, в случае их наличия, а также запрет на въезд в Соединенное Королевство.

Также в санкционный список Лондон включил «родственников и людей из близкого окружения» российского лидера.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Британия включила в санкционный список олимпийскую чемпионку по художественной гимнастике, главу совета директоров холдинга «Национальная медиа группа» Алину Кабаеву.

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