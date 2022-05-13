София, 13 мая, 2022, 14:54 — ИА Регнум. Государственная финансовая инспекция (ГФИ) Болгарии приступила к проверке функционирования болгарского участка газопровода «Турецкий поток». Об этом 13 мая сообщает БНР.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Болгария

Как заявил в кулуарах Народного собрания (парламента) Болгарии вице-премьер Асен Василев, целью указанной проверки является установление законности подписания ряда документов при вводе в эксплуатацию основных магистральных мощностей.

«Есть подозрения относительно существенных нарушений в процедуре строительства объекта и завышении его общей стоимости для Болгарии», — отметил, в частности, он.

Напомним, «Турецкий поток» был проложен из Краснодарского края РФ в Турцию по дну Черного моря. Структура имеет ответвления для поставки природного газа в Болгарию и Сербию («Балканский поток»). На создание и содержание соответствующих мощностей София выделила $1,6 млрд.