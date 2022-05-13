Сеул, , 14:53 — REGNUM На следующей неделе президент Южной Кореи Юн Сок Ёль посетит город Кванджу, чтобы почтить память жертв демократического движения. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей администрации южнокорейского лидера.

Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль 대한민국 대법원

Согласно опубликованным данным, Юн примет участие в церемонии по случаю годовщины Демократического движения, которое состоится 18 мая на Национальном кладбище борцов за демократию в Кванджу.

Известно, что данный визит станет первой поездкой Юн Сок Ёля за пределы Сеула с момента вступления в должность.

Восстание в Кванджу — акции протеста в южнокорейском городе Кванджу, проходившие с 18 мая по 27 мая 1980 года, жестоко подавленные правительственными силами.

Во время правления Чон Ду Хвана инцидент в Кванджу официально рассматривался как прокоммунистический мятеж. Однако после его ухода с поста президента в 1988 году восстание стало рассматриваться как попытка установления демократии.