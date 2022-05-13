Москва, , 14:52 — REGNUM Конечно, можно перевозить нефть и СПГ и по железной дороге, но трубопроводный способ доставки нефти и газа из России в Афганистан будет значительно дешевле и удобнее, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор департамента рынка капиталов ИК «УНИВЕР Капитал» Артём Лютик.

Газопровод SASOL

«Строительство инфраструктуры для поставок газа и нефти в Афганистан может быть тем более рентабельным, чем больше будет её пропускная способность. То есть если такой проект удастся согласовать, он позволит Афганистану получать энергоносители значительно дешевле.

Потенциально, через территорию Афганистана газ и нефть из России могут также поставляться в Пакистан, в порты Индийского океана и даже в Индию. Такой проект имел бы огромное значение для всех стран региона.

Так, например, поставки по этой системе могли бы при строительстве соответствующих отводов, могли бы осуществляться из Средней Азии и Ирана, а возможно, и из таких стран, как Азербайджан и Ирак.

При этом рынки Пакистана и Индии не только очень емкие, но и интенсивно растущие. А поставки газа и нефти по трубам вместо дальнего кружного пути по морю придали бы их росту дополнительный импульс.

А со временем по той же системе мог бы, например, поставляться водород, потребление которого будет всё время возрастать.

Правительство талибов сейчас заинтересовано в таких долгосрочных стратегических проектах, которые позволили бы не только упростить процесс их признания другими странами, но и выйти из тупикового направления, в которое загнали развитие местной экономики за 20 лет оккупации американцы.

Дешевые энергоносители могли бы повысить эффективность проектов по добыче полезных ископаемых в стране, и стимулировать ее развитие в качестве транспортного коридора», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, временный поверенный в делах Афганистана в Москве Джамал Насир Гарвал заявил, что власти Афганистана нацелены на развитие экономического сотрудничества с Россией.

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