13 мая 2022 | Время чтения 3 мин

В социальных сетях обсудили новость о том, что австрийский канцлер Карл Нехаммер пригрозил отобрать у компании "Газпром" газовое хранилище в Зальцбурге, если компания не будет заполнять его газом.

Анна Царькова, , 15:49 — REGNUM Австрийский канцлер Карл Нехаммер пригрозил отобрать у компании «Газпром» газовое хранилище в Зальцбурге, если компания не будет заполнять его газом. Об этом он заявил в интервью изданию Kronen Zeitung.

«Газпром» Иван Шилов © ИА REGNUM

«Если Газпром не заполнит наше самое большое хранилище, мы его у них заберем для других поставщиков», — сказал он.

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Заявление канцлера Австрии обсудили в социальных сетях.

«Я так понял, если его заполнить, то его еще быстрее конфискуют…» — отреагировал Влад Т.

«Понятно же, что у них право правее и собственность частнее, чему удивляться!» — с сарказмом отметила Юлия К.

«А какая польза от горшочка, если в нём нет мёда?» — недоумевает Вася Д.

«Как сказал герой известного фильма, «Пускай забирают». Миска бесполезна, если она перед обедом пуста», — отреагировал Fox Gaming.

«Заполнят украинским зерном?» — с сарказмом поинтересовался «Уникум».

«Так ещё неизвестно, в каком состоянии это хранилище, может, пусть берут. Только дураки до конца держатся за имущество. Ну заберут пустое хранилище, ну не будет никогда в совете директоров Газпрома австрийцев», — добавила Lida S.

«То есть, по их логике, если хранилище отнимут, то газ там волшебным образом сам появится?» — поинтересовался Bon Вояж.

Федеральный канцлер Карл Нехаммер bundeskanzler. at

«В этом вся суть Европы — отнять, присвоить, запретить, наложить, осудить. Отмашку получили из Вашингтона и рады, но газ-то у нас — вот в чем фокус», — пишет Надежда К.

«Что-то Западу понравилось направо и налево конфисковывать. Может, и России пора тоже включаться в эту увлекательную игру?» — поинтересовался Илья П.

«Это как иметь кастрюлю, но мясо — у соседа. Пусть наденут её на голову себе…» — отреагировала Фатима Х.

«Сущность человека определяют не слова, а поступки в чрезвычайной ситуации. То же самое и поступки государства. Австрия готова грабить», — написал «Все ерунда».

«В ответ предлагаю отнять всю собственность австрийских бизнесменов на территории России, включая личные банковские счета. Капитализм, он такой…» — отметил Toomas K.

«Пусть они это крикнут в пустую трубу, мы услышим, наверное, их претензии…» — пошутил Alexander K.

«Пусть захватит и наполнит своей ненавистью, этим и станут отапливать жилые дома, на этом же продолжат работу их заводы и прочее…» — комментирует новость Татьяна Г.

«РФ использует «газовый шантаж», говорили они…» — отреагировал Дмитрий Ф.

«Они там дрова хранить собрались?» — недоумевает 123.

«Да пусть отбирают. Сделают музей, будут рассказать, что здесь когда-то хранился газ из России», — не без сарказма добавил один из участников обсуждения.

Газопровод pxhere.com

«После таких предъяв канцлера, надо ответить, что заполнение хранилища несёт для Газпрома риски, поэтому заполнять его не представляется экономически целесообразным», — написал Юрий.

«Спала улыбка демократии с Запада, а под ней — дерьмо…» — пишет Лариса.

«Пусть там капусту квасит! От брожения газ получится», — пошутила Галина Л.

«Ага, и пусть заполнят демократией», — отреагировал Konstantin B.

«Ну если мы раньше верили «джентельменам» на слово и мало того что деньги за поставленный газ получали на расчётные счета в их банках (что нам успешно они и заморозили), так еще и газ отгружали из хранилищ, находящихся на их территории (которые они, опять же, по привычке попытались отжать)… То теперь, похоже, «джентельменов» корежит от того, что мы хотим деньги через свой банк и отгружаем прямо из трубы и только по предоплате?» — задумалась Наталья.

«А у нас в квартире газ. А у вас? А у нас пустые баки. Мёрзнуть будем, как собаки», — с сарказмом подытожил Na Me.