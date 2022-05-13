Москва, 13 мая, 2022, 14:50 — ИА Регнум. Та политика, которую Банк России проводит в настоящий момент, выглядит чрезмерно осторожной. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 13 мая заявил директор Центра макроэкономических исследований финансового университета при правительстве РФ Евгений Балацкий.

Picserver.org Инфляция

«По всей видимости, ключевая ставка продолжит снижаться, но, как указывает Набиуллина, вряд ли упадет ниже 12,5%. И это по-прежнему запредельная величина для малого и среднего бизнеса. Конечно, такая ставка лучше прежних 20%, но она все равно неприемлема для реального, особенно производящего, сектора экономики, — констатировал Балацкий. — Чтобы не угробить российскую экономику, необходимо высокие процентные ставки дополнять максимально широким применением системы количественного смягчения (целевой денежно-кредитной эмиссии в адрес производственных предприятий) с целью финансирования дешёвых кредитов для производственного сектора».

Что касается роста инфляции из-за резкого снижения ключевой ставки, то, как подчеркнул Балацкий, во-первых, все эконометрические расчеты как для России, так и для других стран, показывают отсутствие прямой связи между ставками и темпами инфляции.

«Во-вторых, подпитка производства разумной системой эмиссии денежных средств позволит насытить экономику товарной массой, что само по себе будет выступать сдерживающим фактором для дальнейшего роста цен, — сказал экономист. — А нынешняя политика Банка России представляется чрезмерно осторожной. Вполне реально к концу 2022 года снизить ключевую ставку до 4–5% безо всякого ущерба для ценовой стабильности. Кстати говоря, ни о какой инфляции в 5–7% в 2023 году можно и не мечтать, если в конце этого года ключевая ставка сохранится на уровне 12–13%».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть экспертное мнение, что рост инфляции в РФ можно остановить национализацией ключевых системообразующих предприятий.