Тунис, , 14:57 — REGNUM Премьер-министр Египта Мустафа Мадбули посетил Тунис с официальным визитом. Об этом 13 мая сообщает Babnet.

Флаг Туниса

По данным журналистов, в ходе встречи Мадбули встретился со своей тунисской коллегой Наджлой Боден.

Отмечается, что в ходе встречи политики обсудили сотрудничество между двумя странами по ряду направлений двустороннего сотрудничества, таких как: торговля, нефть, электроэнергия и энергетика, высшее образование, здравоохранение и медицина, а также финансы и транспорт.

Как ожидается, в ближайшее время дипломаты возглавят заседание египетско-тунисского Высшего координационного совета, которое пройдёт в столице Туниса.