Курган, , 14:50 — REGNUM В Курске перед судом предстанет 38-летний руководитель фирмы по производству металлических дверей и окон, обвиняемый в уклонении от уплаты налогов. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК РФ по региону.

Контроль за уплатой налогов Prokuror-kaluga.ru

Учредитель и руководитель юридического лица уклонялся от уплаты налога на добавленную стоимость (НДС) с 2018 по 2020 годы. Задолженность составила 29 млн 178 тыс. 98 рублей.

Было возбуждено уголовное дело по статье «Уклонение от уплаты налогов, подлежащих уплате организацией, путем включения в налоговую декларацию (расчет) и иные документы, представление которых в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах является обязательным, заведомо ложных сведений, совершенное в крупном размере». В ходе следствия для возмещения ущерба был наложен арест на имущество обвиняемого стоимостью 4 млн 328 тыс. 702,87 рубля. Также фигурант сам возместил 1 млн 901 тыс. рублей.

Расследование завершено, дело направлено в суд.