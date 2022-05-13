Балашовский район, Саратовская область, 13 мая, 2022, 15:58 — ИА Регнум. В городе Балашове в отношении сотрудников полиции возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 303 УК РФ («Фальсификация доказательств по уголовному делу о тяжком преступлении»). Об этом сообщает следственное управление СКР по Саратовской области.

Уголовное дело

С 3 по 6 сентября 2021 года заместитель начальника, старший участковый уполномоченный, начальник отделения уголовного розыска одного из отделов полиции в Балашове, действуя группой лиц по предварительному сговору, сфальсифицировали доказательства в отношении жителя Балашовского района, которые затем представили в следственный орган. На основании предоставленных недостоверных сведений 9 сентября в отношении местного жителя было возбуждено уголовное дело. В качестве доказательств его вины были включены вещественные доказательства, сфальсифицированные сотрудниками полиции.

Суд 24 марта 2022 года вынес постановление о прекращении уголовного дела в отношении мужчины в связи с его непричастностью к совершению преступления.

Заместителя начальника отдела полиции задержали, решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. Двое других фигурантов уголовного дела находятся под подпиской о невыезде. С начальником отделения уголовного розыска отдела полиции заключили досудебное соглашение о сотрудничестве.

ИА REGNUM ранее сообщало, с 8 марта по 1 мая 2022 года сотрудник полиции из корыстных побуждений пытался похитить у жителя Саратова 150 тыс. рублей под предлогом передачи денег компетентным должностным лицам правоохранительных органов.

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