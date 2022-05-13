Москва, , 14:50 — REGNUM Российским гражданам лучше воздержаться от поездок в Великобританию и не пытаться оформить британскую визу, говорится в опубликованном 13 мая заявлении МИД России.

Здание МИД РФ Pixabay.com

В министерстве рассказали о многочисленных жалобах российских граждан на проблемы с получением британской визы. Трудности возникают не только у туристов, но и у тех, кто работает в Соединенном Королевстве или хочет повидать родственников.

В британском посольстве пояснили, что в первую очередь обрабатывают заявки на визы от украинских беженцев. Кроме того, у российских граждан возникают сложности с предоплатой консульского сбора.

«Принимая во внимание крайне недружественный курс Великобритании по отношению к нашей стране, во избежание финансовых потерь и иных возможных проблем рекомендуем российским гражданам воздержаться, если это возможно, от поездок в Великобританию и попыток оформления британских виз», — предупредили в МИД.

Как сообщало ИА REGNUM, глава МИД Великобритании Лиз Трасс ранее призвала страны Группы семи продолжать оказывать санкционное давление на Россию и поставлять Украине вооружения.

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