Вашингтон, 13 мая, 2022, 14:49 — ИА Регнум. Американские законодатели-демократы бьют тревогу по поводу возможного возвращения бывшего президента США Дональда Трампа в социальную сеть Twitter, сообщает 13 мая The Hill.

Instagram.comrealdonaldtrump Трамп

Трамп был «навсегда» заблокирован в Twitter 8 января 2021 года после того, как толпа его сторонников напала на Капитолий 6 января. Однако на фоне того, как миллиардер Илон Маск готовится встать во главе сети, Трамп может вскоре вернуться на платформу, которая помогла ему добиться ошеломляющего политического успеха. Так, Маск 10 мая отметил, что запрет был «абсолютно глупым» и будет отменен, если и когда его предложение о поглощении компании за $44 млрд будет окончательно оформлено.

Такое возможное развитие событий приветствовали союзники Трампа и другие консерваторы, которые назвали его победой свободы слова над «прогрессистской» повесткой дня крупных технологических компаний. Трамп, в свою очередь, заявил, что не собирается возвращаться в Twitter, однако если учесть, что подписаны в социальной сети на него было 80 млн человек, исключать его возвращение нельзя.

Перспектива возвращения Трампа в Twitter вызывает новые опасения у демократов, многие из которых находились в Капитолии 6 января и опасаются нового эпизода насилия. Например, законодатель демократ Хуан Варгас указал на то, что Трамп «начал бунт». Схожие точки зрения высказали члены Палаты представителей Адриано Эспайлат, Джуди Чу и другие, в связи с чем они призывают не допускать возвращения Трампу доступа к его странице в социальной сети.

Так, ряд законодателей обратил внимание на то, что, поскольку Twitter является частной компанией, поэтому федеральное правительство практически не может диктовать ей, какие правила устанавливать.