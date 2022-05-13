Москва, 13 мая, 2022, 14:49 — ИА Регнум. Политика национализации ключевых системообразующих организаций экономики России могла бы обеспечить замедление роста инфляции в 2023 году. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 13 мая заявила профессор департамента корпоративных финансов и корпоративного управления финансового университета при правительстве РФ Леля Паштова.

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«Инфляция в России обусловлена не столько внешними факторами, сколько денежной политикой ЦБ, которая направлена не на решение внутренних вопросов, а на проведение политики, согласованной с МВФ. Регулятор сегодня намеренно тормозит многие экономические процессы, — сказал Паштова. — Правительство проводит беспрецедентную поддержку малоимущего населения, но, к сожалению, эта поддержка отстает от инфляционного роста. Необоснованное неконтролируемое повышение цен привело к росту инфляции. Основанием для замедления инфляции в 2023 году может стать только продуманная внутренняя экономическая политика, ориентированная не на обогащение владельцев капитала, а на национализацию ключевых системообразующих организаций экономики России».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Алим Фиапшев заявил, что российская экономика нуждается в существенном снижении ключевой ставки ЦБ РФ.