Москва, , 14:48 — REGNUM Россия на новом витке мировой истории и трансформация финансовой системы, информационные войны, достижения и вызовы российской науки — эти и другие темы в программе Федерального Просветительского марафона «Новые горизонты» Российского общества «Знание», который пройдет с 17 по 19 мая. С программой марафона можно ознакомиться на сайте мероприятия.

Просветительский марафон Общество «Знание»

Онлайн-трансляции с площадок марафона смогут увидеть все желающие на официальном сайте Российского общества «Знание», в сообществе ВКонтакте и на ресурсах партнеров.

В этом году Просветительский марафон Российского общества «Знание» получил название «Новые горизонты»: в центре дискуссий, лекций и мастер-классов — новые возможности, которые открываются в нашей стране в различных сферах. Федеральный марафон «Новые горизонты» — это более 220 часов просветительского контента, доступного каждому жителю нашей страны. Свыше 160 выдающихся лекторов и наставников — выдающиеся государственные и общественные деятели, лидеры бизнеса, науки, культуры, спорта — выступят на площадках марафона в Москве, Санкт-Петербурге, Сочи и Подмосковье.

В рамках марафона выступят заместитель Руководителя Администрации Президента РФ, пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков с лекцией на тему «Информационные войны. Игра без правил»; Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Дмитрий Чернышенко, который затронет вопросы управления научно-технологическим развитием России; Министр финансов РФ Антон Силуанов, который раскроет тему финансового суверенитета России. К марафону присоединится глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров.

Также в формате живого диалога с ребятами пообщается председатель Совета Федерации Федерального Собрания РФ Валентина Матвиенко, заместители председателя Правительства РФ Юрий Борисов, Татьяна Голикова, Александр Новак, помощники президента РФ Игорь Левитин, Владимир Мединский и Максим Орешкин, министр просвещения РФ Сергей Кравцов, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров, министр транспорта РФ Виталий Савельев, министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев, директор Департамента информации и печати, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова и другие государственные деятели.

Уроженец Крыма, гроссмейстер Сергей Карякин, обладатель Кубка мира ФИДЕ, получивший в 2009 году российское гражданство, расскажет, какие возможности он получил в России для выхода в первую десятку мирового шахматного рейтинга. Уроки мужества на марафоне проведет пловец Алексей Талай, член национальной паралимпийской сборной Беларуси, который 16-летним юношей в 1999 году пострадал от взрыва мины времен Великой Отечественной войны, но нашел в себе силы для преодоления трудностей на пути к спортивным достижениям.

Российский скрипач Пётр Лундстрем, который в апреле давал концерты для российских военных и мирных жителей в Донбассе, поделится опытом объединения и поддержки людей с помощью музыки. От пранкеров Владимира Кузнецова (Вован) и Алексея Столярова (Лексус) слушатели узнают о секретах интеллектуального пранка.

Спикеры марафона расскажут о роли России в мире и новых возможностях в промышленности, бизнесе, науке и других сферах. Президент НИЦ «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук расскажет о возможностях и потенциальных рисках применения природоподобных технологий. Вопросы устойчивого развития затронет Рае Квон Чунг, лауреат Нобелевской премии мира, почетный профессор Университета Инчхона, председатель Международного комитета по присуждению премии «Глобальная энергия», член МГЭИК. Гендиректор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачёв прочитает лекцию о развитии атомной энергетики России и экспорте российских технологий для строительства АЭС по всему миру. Депутат Госдумы Александр Хинштейн поделится своим взглядом на государственное регулирование сферы ИТ и его роли в формировании здоровой цифровой среды. Среди спикеров марафона — генеральный директор Wildberries Татьяна Бакальчук, председатель правления ПАО «Новатэк», председатель совета директоров ПАО «Сибур Холдинг» Леонид Михельсон, председатель совета директоров Петродворцового часового завода «Ракета» Дэвид Хендерсон-Стюарт, представители российских технологических компаний и креативных индустрий.

Профессионалы цифровой отрасли обсудят с молодежью возможности развития информационных технологий и приоритеты нашей страны в этом направлении. Также будет уделено внимание карьерному росту в ИТ-сфере, правилам безопасности в виртуальной среде, созданию качественного контента. Трек «Новые горизонты. Информационные технологии» Российское общество «Знание» организует на площадке 26-го «Российского интернет форума» в Подмосковье (организатор — РАЭК, соорганизатор — АНО «Цифровая экономика»).

На площадках марафона выступят Уполномоченный при Президенте Российской Федерации по правам ребенка Мария Львова-Белова, представители благотворительных фондов и волонтерских организаций.

«Мы видим в своей работе, как растет запрос на достоверную информацию, и это неудивительно при таком количестве фейков, недостоверных источников и сомнительных экспертов. И основной удар наносится по исторической правде: попытки «переписать» события, вычеркнуть достижения нашей страны, забыть имена выдающихся людей. Мы в Обществе «Знание» убеждены, что об истории нужно говорить не только в контексте прошлого, но и с точки зрения взгляда в будущее. Новые возможности, которые открываются перед страной, перед каждым из нас, — это следствие тех вызовов, с которыми мы сегодня столкнулись. И одна из ключевых тем марафона «Новые горизонты» — это роль России в мире, как в прошлом, так и в будущем. Ведь будущее страны складывается из множества личных побед, историй успеха компаний и организаций, научных и технологических разработок и, конечно, достоверной истории государства», — сказал генеральный директор Российского общества «Знание» Максим Древаль.

В программу марафона включены не только выступления из студий, но также видеоэкскурсии в уникальные места страны — более 50 экскурсий проведут губернаторы и лидеры бизнеса, деятели науки и культуры. Можно будет познакомиться с объектами Ракетно-космической корпорации «Энергия» в Королёве и московским Музеем космонавтики, Академией Русского балета имени А. Я. Вагановой и ОЭЗ «Технополис Москва», Новгородским кремлем и Центральным музеем Великой Отечественной войны, Мордовским заповедником, стойбищем оленеводов Нарьян-Мара, морским портом Сабетта Ямало-Ненецкого автономного округа, где применяют передовые технологии по сжижению газа.

Отдельным большим событием марафона в рамках трека «Роль России в мире» станет финал первых всероссийских Просветительских игр для старшеклассников. В Москву приедут победители регионального этапа этих состязаний — 88 команд по 6 финалистов из всех субъектов РФ, сообщества «Большая перемена», Российского движения школьников и «Юнармии». В течение трех дней ребята будут состязаться в многоборье по интеллектуально-спортивным дисциплинам. Также они примут участие в лекциях марафона и встретятся с выдающимися спикерами «Знания».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, первый Федеральный Просветительский марафон прошел год назад — в мае 2021 года, с него стартовала «перезагрузка» Российского общества «Знание». Второй марафон был приурочен к началу учебного года и Дню знаний — 1 сентября. Два марафона объединили свыше 400 выдающихся спикеров, точки включений были организованы из 44 городов, трансляции марафонов набрали более 200 млн просмотров в интернете. Просветительские марафоны стали открытой площадкой для живого общения и передачи знаний в диалоге между поколениями, они завоевали доверие и получили признание у молодежной аудитории.

Российское общество «Знание» ведет свою историю от советской общественной организации, основанной в 1947 году по инициативе представителей советской интеллигенции как «Всесоюзное общество по распространению политических и научных знаний» (с 1963 года — Всесоюзное общество «Знание», с 1991 года — Общество «Знание России»). Члены Общества занимались популяризацией науки, читали лекции о достижениях советского хозяйства и промышленности. В 2016 году «Знание России» было преобразовано в Общероссийскую общественно-государственную просветительскую организацию «Российское общество «Знание». 21 апреля 2021 года в Послании Президента РФ Федеральному собранию РФ Владимир Путин заявил о необходимости перезапуска Российского общества «Знание» на современной цифровой платформе.