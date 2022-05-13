Томск, , 14:47 — REGNUM В Томске возбуждено уголовное дело о насильственных действиях из хулиганских побуждений в отношении несовершеннолетней девочки. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по Томской области.

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Вечером 26 апреля 48-летний подозреваемый, находясь находясь в состоянии алкогольного опьянения, схватил потерпевшую за шею, закрыл ей рот и затащил в лифт, причинив ребёнку физическую боль и морально-нравственные страдания.

«В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается», — отметили в ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в соцсетях появилось видео с камеры наблюдения, на котором видно, как мужчина заталкивает в лифт девочку. При этом последняя просила отпустить её, рассказав, что сильно испугалась.

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