Москва, 13 мая, 2022, 14:47 — ИА Регнум. Российская экономика нуждается в существенном снижении ключевой ставки ЦБ РФ. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 13 мая заявил профессор департамента банковского дела и финансовых рынков финансового университета при правительстве РФ Алим Фиапшев.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Банк России

«Ее снижение, не провоцируя сильно инфляцию, может повысить роль банковского кредита в решении проблем бизнеса и граждан», — сказал Фиапшев.

При этом он уточнил, что решения по ключевой ставке в любом случае будут определяться не только внутренними, но и внешними обстоятельствами.

«В текущих условиях снижение ключевой ставки решающим образом не повлияет на инфляцию, — также подчеркнул экономист. — Большая часть проинфляционных рисков имеют немонетарную природу. А значительную часть монетарных факторов ЦБ блокирует введенными валютными ограничениями. Какие-то угрозы были сняты существенным сокращением импорта в силу различных причин. Рост цен, спровоцированный сокращением предложения, угнетающе подействовал на спрос, который также сегодня уже не является фактором раскрутки инфляционной спирали. С учетом всего этого у ЦБ есть резерв для снижения ставки, не провоцируя инфляцию».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Фаипшев рассказал, какая адаптация ждет российскую экономику в ближайшие годы.