Кострома, , 17:27 — REGNUM Администрация Костромы продолжит следить за вывозом мусора «онлайн» и откроет доступ к системе для горожан. Об этом корреспонденту ИА REGNUM рассказал заместитель главы города по жилищно-коммунальному хозяйству Анатолий Кошкин.

Переполненные контейнеры © Наталья Диева

Напомним, месяц назад чиновники запустили тестовый проект с региональным навигационным информационным центром ООО «Аргус-Сервис», созданным в рамках государственно-частного партнёрства. С помощью системы спутникового слежения чиновники смотрели за периодичностью вывоза отходов с площадок.

«В дальнейшем этой программой смогут воспользоваться костромичи. Сейчас «Аргус-Сервис» адаптирует её с тем, чтобы человек мог на карте города найти свою площадку, кликнуть на неё и получить информацию о том, когда был последний вывоз мусора, когда его должны вывозить по графику. На адаптацию потребуется около трёх месяцев, отслеживать мусоровозы можно будет на сайте городской администрации. Сколько денег потребуется на доделку программы, пока неизвестно. Но совершенно точно это средства города. Для костромичей доступ к системе будет бесплатным», — сказал Кошкин.

Чиновник отметил, что система дисциплинировала регионального оператора — компанию «Экотехноменжмент». За апрель–май без учёта праздников не было зафиксировано ни одного нарушения графика вывоза бытового мусора. Нарекания касались зачистки площадок после приезда машин, но за эту часть работы ответственно муниципальное предприятие, юридические лица или управляющие компании.

«За месяц было выявлено 22 недочёта по зачистке контейнерных площадок. Проще говоря, это уборка того, что высыпалось при загрузке контейнера в мусоровоз. Но это зона ответственности не регионального оператора, а собственника площадки — муниципального предприятия «СМЗ по ЖКХ», если она стоит на муниципальной земле, юрлица или управляющей компании в случае с многоэтажками. К «Экотехноменжменту» было 4 замечания по несоблюдению графика вывоза крупногабарита. Жалоб на вывоз обычного мусора не было. На основании этого можно утверждать, что мониторинг дисциплинировал оператора и доказал свою эффективность. Для сравнения, в аналогичный период 2021 года у нас было порядка 50 жалоб на мусор, половина из них — в адрес «Экотехноменжмента», — добавил Кошкин.

В дальнейшем данные системы будут использовать в качестве доказательной базы для составления административных протоколов и выписывания штрафов. Пользование программой не будет стоить городу ни рубля. За эту услугу региональному центру «Аргус-Сервис» платит региональный оператор.

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