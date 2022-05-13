Кострома, 13 мая 2022, 17:27 — REGNUM Администрация Костромы продолжит следить за вывозом мусора «онлайн» и откроет доступ к системе для горожан. Об этом корреспонденту ИА REGNUM рассказал заместитель главы города по жилищно-коммунальному хозяйству Анатолий Кошкин.
Напомним, месяц назад чиновники запустили тестовый проект с региональным навигационным информационным центром ООО «Аргус-Сервис», созданным в рамках государственно-частного партнёрства. С помощью системы спутникового слежения чиновники смотрели за периодичностью вывоза отходов с площадок.
Чиновник отметил, что система дисциплинировала регионального оператора — компанию «Экотехноменжмент». За апрель–май без учёта праздников не было зафиксировано ни одного нарушения графика вывоза бытового мусора. Нарекания касались зачистки площадок после приезда машин, но за эту часть работы ответственно муниципальное предприятие, юридические лица или управляющие компании.
В дальнейшем данные системы будут использовать в качестве доказательной базы для составления административных протоколов и выписывания штрафов. Пользование программой не будет стоить городу ни рубля. За эту услугу региональному центру «Аргус-Сервис» платит региональный оператор.
Справка: «Экотехноменжмент» владеет собственным автопарком мусоровозов и привлекает к работе сторонних подрядчиков. Всего в Костроме работают 37 мусоровозов и имеется 2100 контейнерных площадок.
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