Махачкала, 13 мая 2022, 14:47 — REGNUM В Дагестане задержана партия контрабандной табачной продукции, общая стоимость которой составила около 2,7 млн рублей. Немаркированные сигареты были спрятаны в грузовике, следовавшем по маршруту «Москва — Грозный», сообщили 13 мая в пресс-службе главного управления МВД в СКФО.
«Левый» груз был задержан на федеральном контрольно-пропускном пункте «Артезианский». Его владельцы пытались выдать его за почтовые отправления.
В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело о приобретении и перевозке в целях сбыта немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками, совершенных в особо крупном размере».