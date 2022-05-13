Махачкала, 13 мая, 2022, 14:47 — ИА Регнум. В Дагестане задержана партия контрабандной табачной продукции, общая стоимость которой составила около 2,7 млн рублей. Немаркированные сигареты были спрятаны в грузовике, следовавшем по маршруту «Москва — Грозный», сообщили 13 мая в пресс-службе главного управления МВД в СКФО.

Пресс-служба ГУ МВД по СКФО Сигареты

«Левый» груз был задержан на федеральном контрольно-пропускном пункте «Артезианский». Его владельцы пытались выдать его за почтовые отправления.

«В ходе проверки автомобиля с использованием мобильного инспекционно-досмотрового комплекса полицейские среди прочего груза обнаружили более 50 тысяч пачек сигарет, а также 1200 упаковок с курительными смесями, не маркированных специальными марками РФ. Для придания вида законности перевозки злоумышленники замаскировали нелегальные товары под почтовые отправления», — говорится в сообщении ведомства.

В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело о приобретении и перевозке в целях сбыта немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками, совершенных в особо крупном размере».